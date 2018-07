Milers de persones reivindiquen a Madrid els drets del col·lectiu LGTBI

Capçalera de la manifestació d'aquest dissabte a Madrid (Europa Press)





La manifestació de l'Orgull LGTB ha arrencat aquest dissabte passades les 17.30 des d'Atocha amb la presència de milers de persones per reivindicar els drets del col·lectiu i amb la presència de destacades personalitats polítiques presents en l'esdeveniment.





La capçalera, al darrera de la pancarta amb el lema 'Conquerint Igualtat, transformant la societat', en referència a la reivindicació principal d'aquest any: el reconeixement legal al dret a l'autodeterminació de gènere de les persones transsexuals, està sostinguda per representants polítics convidats, entre els quals es troben la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño.





El president de la Comunitat, Àngel Garrido, no està en la capçalera, després que els organitzadors de l'Orgull el Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Madrid (COGAM) i la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals ( FELGTB), hagin decidit mantenir la seva "no invitació" a la marxa d'aquest any tant el PP com l'executiu regional, a qui acusen d'incomplir la Llei d'igualtat de tracte LGTBI i la Llei integral de transsexualitat.





En representació de l'Ajuntament de Madrid, a la capçalera se situa la responsable de l'Àrea de Govern de Polítiques de Gènere i Diversitat, Celia Mayer. Per la seva banda, l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, rebrà els participants de la manifestació a l'escenari habilitat a Colón.





D'altra banda, Ciutadans (Cs) ha confirmat l'assistència del seu líder, Albert Rivera, juntament amb el portaveu a l'Assemblea, Ignacio Aguado, i la portaveu a l'Ajuntament, Begoña Villacís. Tampoc falten a la cita, representants del PSOE de Madrid com el portaveu dels socialistes a l'Assemblea i la seva homòloga a l'Ajuntament, Ángel Gabilondo i Purificació Causapié, respectivament, i la diputada regional i activista LGTBI Carla Antonelli.





Així mateix, per part del Podem acudirà la portaveu a l'Assemblea, Lorena Ruiz-Huerta. També han acudit a la marxa els líders de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, així com els de les federacions regionals de tots dos sindicats, Jaime Cedrún i Luis Miguel López, respectivament.





La segona pancarta de la capçalera exigeix la 'Llei Igualtat LGTBI i Pacte d'Estat enfront del VIH Ja!', I està conformada per activistes LGTBI i entitats socials de diferents àmbits, com ara infància, joventut, persones refugiades i immigrants, persones amb discapacitat, població gitana, persones sense llar o voluntariat, entre altres.





Pel que fa a les carrosses, està previst que la primera parteixi a les 19.30 hores d'Atocha i l'última a les 22.35 hores. Igual que va succeir l'any passat per primera vegada, la policia desplegarà tanques per delimitar el recorregut de les carrosses.





En primer lloc desfilaran les carrosses de les institucions o col·lectius, després les 'històriques de l'Orgull', vinculades directament amb el col·lectiu LGTB, i finalment, a les 22.35, les d'empreses compromeses amb les festes. Es preveu que l'última arribi a Colom sobre la 1.00 hores.





Els discursos de Carmena i Munt i els de la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, i el president de COGAM, Jesús Gran, tindran lloc a l'escenari de Colom entre les 20.00 i les 21 hores.