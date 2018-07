L'esperança russa s'esvaeix davant els croats en els penals (2-2 / 3-4)

Un moment del partit Rússia - Croàcia (Getty Images)





Croàcia ha guanyat a Rússia en els penals i jugarà la semifinal davant Anglaterra. Els croats van saber sobreposar-se al gol inicial de Cherysev i van donar la volta al marcador en la pròrroga amb un cop de cap de Vida. Després va empatar Fernandes i es va arribar als penals. Però en aquesta ocasió el botxí d'Espanya en aquest Mundial no va tenir tanta sort i el penal final de Rakitic va fer que guanyés el futbol.





Zlatko Dalic, el seleccionador croat, va sortir amb la idea d'anar a dalt des del primer moment després de comprovar el que li va passar a Espanya davant l'amfitriona amb Rakitic i Modric al comandament d'un equip molt ofensiu.





Rússia, en canvi, va canviar l'esquema ultradefensiu que va utilitzar davant Espanya i va sortir amb quatre defenses i no amb cinc. El gran beneficiat va ser Cherysev, que en aquesta trobada va ser titular.





Segons la crònica de 'Eurosport', els russos van sortir més centrats al partit i seves van ser les dues primeres arribades fins que els croats es van fer amb la pilota i tot va tornar a la normalitat. Però els croats no creaven massa ocasions de perill i Rússia vivia feliç fins que Cherysev es va treure un xurriacada amb l'esquerra que s'ha colat per l'esquadra de Subasic.





Croàcia va quedar tocada pel cop, però va saber aprofitar-se d'un error de la defensa russa per empatar després d'un bon cop de cap d'Kramaric i una millor assistència de Mandzukic.





A la segona meitat Croàcia va acréixer el seu domini davant una Rússia amagada que ho fiava tot a les contres. Perisic va tenir el gol a les seves botes, però el seu xut es va estavellar contra el pal, i el partit es va anar acostant a poc a poc a la pròrroga amb l'ensurt del porter Subasic, que es va lesionar a falta de cinc minuts per al final quan Croàcia ja havia fet els tres canvis.





Subasic va seguir jugant lesionat en el temps extra perquè Vrsaljko es va trencar res més començada la pròrroga.





I quan pitjor estaven els croats (amb Vrsaljko substituït per lesió i Subasic i Mandzukic tocats), Vida va marcar de cap un gol gairebé impossible perquè la seva rematada de cap es va colar entre dos jugadors.





Però els russos no es van donar per vençuts i Fernandes va empatar el partit d'un precís cop de cap a cinc minuts per al final.





Al final, russos i croats (que havien aconseguit el bitllet per als quarts en els penals) es van jugar el pas a les semifinals també des del punt de penal i aquesta vegada va guanyar Croàcia.





Aquesta selecció de Modric, Rakitic, Subasic i companyia repeteix semifinal, com va passar al Mundial de França 98 amb aquell equip de Sucker, Prosinecki i Boban.





Així, el proper dimarts, a les 20:00 hres, Bèlgica i França es jugaran el pas a la final i dimecres, a la mateixa hora, Croàcia s'enfrontarà a Anglaterra.