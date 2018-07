UPYD es presentarà a les europees, autonòmiques i municipals contra nacionalistes i euròfobs

Cristià Brown, líder d'UPYD (Europa Press)





El líder d'Unió, Progrés i Democràcia (UPYD), Cristiano Brown, preveu presentar-se a les properes eleccions europees, autonòmiques i municipals de l'any que ve amb la finalitat de "atraure els joves i combatre el populisme de nacionalistes i euròfobs".





Segons va anunciar Brown en el consell polític del partit celebrat aquest dissabte a Madrid, la formació té els comptes sanejats, està lliure de deutes i preparat per presentar-se als comicis en totes les localitats i comunitats autònomes on li sigui possible.





Brown ha afirmat haver mantingut trobades amb diferents líders europeus recentment, com amb el líder del Moviment Demòcrata Francès, François Bayrou, amb el primer ministre d'Holanda, Mark Rutte, o amb el primer ministre de Finlàndia, Juha Sipilä, i no ha descartat trobar en el futur amb el primer ministre francès, Emmanuel Macron.





En aquesta línia, Brown ha animat els consellers del partit a traçar una estratègia de cara a les eleccions europees que "atregui als joves i combati el populisme de nacionalistes i euròfobs" i ha destacat el paper que ha estat realitzat UPYD al Parlament Europeu mitjançant la seva eurodiputada Maite Pagazaurtundua.





A més de comptar amb ella, Brown ha confirmat que manté contacte directe amb un altre dels grans actius amb què compta el partit "progressista", tal com es defineixen ells mateixos, Fernando Savater. "Els escoltem i estem en permanent contacte per traçar la millor estratègia de futur perquè les seves opinions són molt interessants i per descomptat, molt respectades dins de UPYD", ha assenyalat.