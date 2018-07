Espanya, líder en reproducció assistida des que naixés la primera 'nena proveta' fa 40 anys

Louise Brown subjecta el contenidor en què va ser incubat seu embrió





Quaranta anys després del naixement de Louise Brown el 1978, la primera 'nena proveta' del món, més de 8 milions de nens han nascut per fecundació in vitro i altres tractaments avançats de fertilitat al món, segons el comitè internacional que monitoritzes el progrés d'aquestes tècniques, segons s'ha posat de manifest en el congrés de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia (ESHRE).





Ha estat el doctor David Adamson, representant del Comitè Internacional per al Monitorització ART (ICMART) qui ha donat la dada: "Sobre la base de la col·lecció anual de dades de FIV globals del comitè, s'estima que des del naixement de Louise Brown en 1978 més de 8 milions de nadons han nascut de fecundació in vitro a tot el món".





La xifra, calculada a partir de les dades recopilades dels registres regionals de 1991 a 2014, representa un altre augment pronunciat en l'ús acumulatiu de la FIV en el tractament de la infertilitat. S'estima que més de mig milió de nadons neixen cada any de FIV i injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoides (ICSI) de més de 2 milions de cicles de tractament realitzats.





A Europa, Espanya segueix sent el país més actiu en reproducció assistida. ESHRE ha recopilat les dades del registre nacional dels cicles de TAR realitzats a Europa des de 1997 i per al seu últim informe (el corresponent a 2015) va descobrir que es van registrar un rècord de 119.875 cicles de tractament a Espanya, que ara marca el ritme del tractament europeu per davant de Rússia (110.723 cicles), Alemanya (96,512) i l'antic 'favorit', França (93.918). Els cicles monitoritzats per ESHRE inclouen tractaments amb FIV, ICSI i donació d'òvuls.





L'informe cobreix un total de gairebé 800.000 cicles de tractament realitzats en 2015, amb 157.449 nadons nascuts, i el que representa la instantània més gran i precisa a Europa.





El doctor Christian de Geyter, president del Consorci Europeu de Seguiment de FIV de ESHRE, estima que al voltant del 80% de tots els tractaments de fertilitat de reproducció assistida a Europa estan inclosos en el programa de monitorització, però aquest any (és a dir, per 2015) sense les dades del Regne Unit, que generalment realitza al voltant de 60,000 tractaments a l'any.





MÉS INJECCIONS D'ESPERMA QUE FECUNDACIÓ IN VITRO





Segons aquestes dades, Les clíniques a Europa segueixen afavorint a ICSI pel que fa a la FIV en al voltant de dos a un (356.351 ICSI, enfront de 131.221 FIV), un patró ara evident a tot el món. El ICSI es va desenvolupar a principis de la dècada de 1990 com un tractament específic per a la infertilitat masculina (baix recompte d'espermatozoides, baixa qualitat de l'esperma) però ara es fa servir clarament per a la fertilització en casos no masculins.





Les taxes d'embaràs, segons el mesurat per transferència d'embrions, semblen haver-se estabilitzat a Europa en al voltant del 36% tant per a la FIV com per a la ICSI. I les taxes d'embaràs de la donació d'òvuls segueixen augmentant (ara en aproximadament el 50%).

Alhora, la taxa d'embaràs de bessons continua disminuint a Europa, al voltant del 14% segons dades de 2015. De la mateixa manera, la taxa de transferències d'embrions individuals continua augmentant, de l'11% el 1997 al 38% el 2015.





"Les taxes d'èxit s'han estabilitzat --adverteix el doctor De Geyter--, encara que el resultat a la donació d'òvuls i en l'ús d'embrions congelats segueix avançant. No obstant això, el major moviment ascendent prové dels tractaments amb ous congelats , que revolucionat per la introducció generalitzada de la vitrificació ".





També guanya terreny la congelació d'embrions. Tots els embrions en el 15% de tots els cicles de tractament analitzats en 2015 es van congelar abans de la seva transferència en un cicle posterior. L'adopció d'aquest enfocament de "congelació total" va augmentar un 7% respecte a l'any anterior. La congelació per vitrificació també explicaria l'augment en els tractaments de donació d'òvuls, sens dubte possible gràcies a la banca d'ous i la major disponibilitat d'òvuls donats.





De Geyter també va assenyalar que la disponibilitat del tractament de reproducció assistida segueix sent molt desigual a Europa, amb Dinamarca i Bèlgica oferint cada un més de 2.500 cicles de tractament per milió d'habitants, mentre que altres (com Àustria i Itàlia) ofereixen considerablement menys. Un estudi va calcular que la necessitat mundial de tractaments avançats de fertilitat era d'al voltant de 1500 cicles per milió d'habitants per any. "Només una minoria de països europeus satisfà aquesta necessitat", apunta De Geyter.