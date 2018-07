Les obres a la Ronda Sant Antoni arrenquen a finals de juliol amb la retirada de les carpes

Les carpes provisionals del Mercat de Sant Antoni (Europa Presss)





L'Ajuntament de Barcelona començarà a retirar les carpes en què se situava el mercat provisional de Sant Antoni a finals de juliol, han informat fonts municipals a Europa Press.





Després de la retirada de les carpes, que van acollir el mercat a la ronda de Sant Antoni durant les seves obres, el consistori començarà la transformació de la via per guanyar espai per a vianants, bicicletes i transport públic.





Les dues carpes es van col·locar en 2009 per ubicar de manera provisional les parades del Mercat de Sant Antoni mentre es desenvolupaven les obres del seu emplaçament original, que va reobrir al maig després de nou anys de reforma.





Amb la reurbanització de la via, l'Ajuntament preveu eixamplar voreres, restar un carril de circulació --deixant un per sentit-- i millorar el carril bici, de manera que no recuperarà l'esquema de mobilitat previ a la instal·lació de la carpa, sinó que prioritzarà la mobilitat sostenible i els vianants.





La reurbanització es realitzarà en dues fases: la primera entre Urgell i Floridablanca, amb una inversió de 5,6 milions i una durada de vuit mesos començant al setembre, i la segona entre Floridablanca i Universitat, prevista per al proper mandat.