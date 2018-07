El FC Barcelona torna a Paulinho a la Xina

El Guangzhou Evergrande ha fet oficial aquest diumenge el retorn del migcentre brasiler Paulinho, que abandona el FC Barcelona just una temporada després que es produís el seu fitxatge pel club blaugrana per 40 milions d'euros a l'estiu de 2017, en qualitat de cedit i amb opció de compra obligatòria per al club xinès.





El migcampista de 29 anys va deixar el seu futur en l'aire just després que la seva selecció fos eliminada del Mundial de Rússia per Bèlgica (1-2) en els quarts de final el passat 6 de juliol, assegurant que tenia ofertes a més de la del club xinès. No obstant això, l'entitat xinesa va oficialitzar el seu retorn a la seva pàgina web.





Després d'una mala aventura europea al Tottenham, l'internacional canarinho es va sumar a l'ambiciós projecte del Guangzhou el 2015 i dos anys després va retornar al Vell Continent com a jugador blaugrana. Un fitxatge que no va convèncer d'inici però que va acabar confirmant el brasiler com un dels millors jugadors de la plantilla d'Ernesto Valverde tot i anar de més a menys.





No obstant això, després d'una temporada a la Ciutat Comtal, on va guanyar Laliga i la Copa del Rei i va mostrar una gran participació en el joc blaugrana, Paulinho torna a marxar al mateix club xinès del que va partir fa un any. "Benvingut de nou", apuntava el club xinès al seu web.

Poc després, el Barça va llançar un comunicat en el qual confirmava la sortida del jugador brasiler i informava dels detalls, ja que Paulinho es marxa en qualitat de "cedit i amb opció de compra per part del club xinès", a més d'agrair-la seva " compromís "i desitjar-li" sort i èxits en el futur ".