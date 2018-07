Els crítics del PDeCAT volen fer fora ara a Pascal

Els sectors crítics del PDeCAT es van reunir divendres a Ullastrell per dissenyar la seva estratègia de cara al proper congrés de juliol a Barcelona. Moment Zero, Generació Llibertat i Llibergència tenen poc a veure més enllà de les ànsies de recuperar el poder perdut en el congrés fundacional del PDeCAT el 2016.





Ara s'han unit amb l'objectiu comú de fer fora la coordinadora general Marta Pascal i lliurar el partit a Carles Puigdemont perquè ho dilueixi en Junts per Catalunya.





Entre els promotors hi ha noms com, Jordi Cuminal, ex mà dreta d'Artur Mas, amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla que van arribar a anunciar que abandonaven el seu escó i trencaven el carnet del PDeCAT a l'octubre, durant les hores en què Puigdemont es mostrava disposat a convocar eleccions en lloc de declarar la República.





Al costat d'aquests es troben també l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, que sospesa presentar la seva candidatura a coordinador general enfront de Pascal, o els alcaldables a Granollers i Rubí, Alex Sastre i Víctor Puig. Encara que compten amb un fort aparell mediàtic no tenen un gran suport entre les bases.





Si no aconseguir-ho, en la seva planificació es contempla la creació d'un partit nou que emularia a la CUP a la radicalitat independentista però des de posicions de centredreta i liberals.