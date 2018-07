CatSalut llança una app per localitzar desfibril·ladors en cas d'emergència

La nova aplicació 061 CatSalut Respon permet, a més d'enviar al 061 la localització exacta i les dades de salut de l'alertant, localitzar els desfibril·ladors més pròxims i conté 15 vídeos didàctics que ensenyen com fer primers auxilis, ha informat aquest dilluns la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.





Més de 700 desfibril·ladors externs automàtics es troben situats al mapa d'equipaments sanitaris disponibles a l'app, juntament amb els hospitals, CAP, CUAP, centres sociosanitaris, de salut mental, d'atenció continuada, de drogodependències i la xarxa de farmàcies catalana.





La nova app incorpora vídeos en què els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) mostren com fer una reanimació cardiopulmonar, com posar a l'afectat en posició lateral de seguretat o com detectar un ictus.





La funció més rellevant continua sent la localització de l'usuari i la possibilitat que el 061 rebi les dades personals i de salut, el que permet la consulta immediata a la Història Clínica Compartida de Catalunya.