Indra aposta per traslladar les seves oficines a Sant Joan Despí

Sant Joan Despí ha estat la localitat seleccionada per l'empresa Indra per unificar els seus dos oficines que fins ara tenia distribuïdes per Barcelona. En total 1.198 treballadors de la companyia de la unitat de negoci que ofereix serveis d'externalització de procés (BPO), es mobilitzessin a l'edifici Inneo situat en aquesta localitat del Baix Llobregat.





Malgrat que diverses fonts apunten que el trasllat és causa de l'encariment del cost de lloguer de les oficines que Indra tenia al barri del 22 @ de Barcelona, la multinacional tecnològica assegura que es tracta d'un projecte de reunificació dels seus treballadors BPO que fins ara estaven repartits 362 al carrer Badajoz i 836 al carrer Tànger.





La multinacional Freu ha estat l'encarregada de tancar aquesta operació de lloguer de l'amb Indra i ha posat en marxa la reforma del Parc Empresarial Inneo en un acord mitjançat per la consultora CBRE.





Segons ha informat la companyia dedicada a la inversió, promoció i gestió d'actius, es tracta de la major operació de lloguer al mercat d'oficines de Barcelona de 2018, ja que el complex ubicat a Sant Joan Despí, compta amb una superfície total de 11.314 metres quadrats.