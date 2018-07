Ferran Adrià torna a cuinar set anys després de tancar El Bulli

Ferran Adrià torna a cuinar per primera vegada des que fa set anys tanqués el seu reconegut restaurant El Bulli.





El CETT, Campus de Turisme i Hosteleria de la Universitat de Barcelona, és el lloc triat perquè, el proper dijous 12 de juliol, el prestigiós xef català es posi davant dels fogons.





En la seva volta, Adrià reinterpretarà plats de la cuina tradicional catalana i compartirà la seva elaboració amb vint clients de Telefónica.





Els participants en aquesta masterclass descobriran nous mètodes i tècniques culinàries i coneixeran de primera mà l'evolució d'Adrià des dels seus començaments.





I és que el xef, impulsat pel seu tarannà innovador, ha fusionat creativitat i gastronomia fins a convertir-se en una referència mundial. Sent precursor en l'ús de la innovació, la

creativitat i les noves tecnologies com a motors de transformació en el seu treball.





Les vint persones que assistiran a la trobada al CETT, faran una reinterpretació de

plats de la cuina tradicional catalana com suquet, fricandó o mar i muntanya, seguint

el procés analític i creatiu aplicat pel xef durant la seva carrera.





Descobriran mètodes com la "deconstrucció" que permet visualitzar com els ingredients d'una recepta són modificats en les seves textures, forma o temperatura per crear un plat nou.





Ferran Adrià compartirà també amb ells els seus coneixements, les seves idees i les seves tècniques de innovació que el van portar a ser d'un dels xefs espanyols més reconeguts a nivell

internacional.