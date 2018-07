Sánchez, Torra, ratafia i el passeig pels jardins

Després de dues hores i mitja de reunió entre Pedro Sánchez, president del Govern d'Espanya i Quim Torra president de la Generalitat de Catalunya, inclosa l'explicació de sobre els obsequis portats al president espanyol, entre ells una ampolla de ratafia- aiguardent amb herbes- , que pel que sembla fa més fort als catalans, ¿independentistes?, hi va haver passeig pels jardins de Moncloa, amb explicació del mateix Sánchez. ¿Estratègia del seu cap de gabinet ?. El màrqueting de distensió que no falti, perquè les formes són essencials en una estratègia política i més quan hi ha tanta gent observant i no cal defraudar.





Deia Konrad Adenauer que "En política l'important no és tenir raó, sinó que se la donin a un". Potser aquesta és la estrategía aplicada pel astut Sánchez que ha volgut escenificar el seu caràcter dialogant, la voluntat d'arribar a acords i embolicar en paper de cel·lofana la seva estratègia de canvi de tarannà: més dialogant, més proper, més obert, més de tot. El president de l'Espanya plurinacional.





El president català ha sortit satifecho de la llarga entrevista perquè ha trobat un interlocutor amable, interessat pels problemes de Catalunya, que són "polítics", no "judicials" i disposat a seguir parlant. Per començar li ha anunciat la voluntat de l'executiu espeñol que ell presideix, d'aixecar la suspensió de les lleis socials recorregudes en el seu dia pel govern del PP, i la promesa del treball conjunt per a la derogació de la llei mordassa, la memòria històrica i la supressió de simbologia franquista a tot Espanya. Determinació de les comissions i expressant-li la seva preocupació pels presos polítics, però no li ha demanat "res" a canvi, és a dir, que no ha negociat res del futur dels mateixos, ¿segur ?. Cal no oblidar que la política també és l'art de dir el contrari del que es fa pensa o s'actua.





Quim Torra li ha manifestat que el govern català no renuncia a "cap" formula per aconseguir la independència, mentre que Sánchez li ha explicat el seu model plurinacional de defensa d'Espanya, que és -com ha dit en més d'una ocasió- una nació de nacions, però no va arribar a entrar en més de detalls de com resoldria la sopa de lletres.





L'entrevista han servit perquè els dos mandataris surtin contents, cada un d'ells per motius diferents i per acontentar les seves respectives clienteles polítiques.





Sánchez, amb un temps de govern marcat, ¿dos anys màxim?, només pot ensenyar els enunciats de les seves propostes, això és el que ha fet i perquè Torra no torni de buit a Catalunya, li ofereix, és fàcil, aixecar les lleis socials recorregudes, parlar de les condicions judicials dels polítics presos, encara que ho neguin públicament, i posar en "funcionament" les comissions bilaterals. Tota una bateria de bones intencions que quedaran rubricades quan Sánchez vingui al Palau de la Generalitat al setembre per seguir escenificant les bones relacions dels dos governs.





L'entrevista de Moncloa, amb ratafia inclosa, no deixa de ser una bona posada en escena d'una obra el final no està clar, perquè prometre es pot prometre el que es vulgui, una altra cosa que les promeses s'arribin a realitzar.

Deia Einstein que "si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix"