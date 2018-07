Llarena ha de comunicar al Parlament la suspensió dels diputats presos

El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha de comunicar a la Mesa del Parlament la inhabilitació per a l'exercici de qualsevol càrrec públic dels líders independentistes que actualment es troben en presó preventiva.





Llanera de comunicar aquesta circumstància legal a la Cambra catalana a l'efecte que aquest òrgan el que executi l'esmentada mesura. La decisió del Suprem comportarà la suspensió automàtica per a càrrec públic del líder d'ERC, Oriol Junqueras, l'expresident de ANC, Jordi Sánchez, i els exconsellers, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull.





L'Alt Tribunal dóna aquest pas a base de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal on se sosté que "en ferm una interlocutòria de processament i la presó provisional per un delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels , el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici del mateix mentre duri la situació de presó ".





Per ser suspès automàticament de les funcions per a càrrec públic s'han de complir tres requisits: haver estat processat per un delicte de rebel·lió, estar en situació de presó preventiva i que aquest processament sigui ferma. Aquesta circumstància també fa que l'expresident Carles Puigdemont quedi fora de la vida política de manera immediata. No obstant això, en trobar fugit de l'acció de la Justícia provoca que fins que no comparegui davant el Suprem no es podrà produir aquesta suspensió automàtica per a càrrec públic.





Per la seva banda, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'exconsellera Dolors Bassa o l'exconseller Joaquim Forn ja van renunciar a les seves actes de diputats durant la instrucció d'aquesta causa.





La veritat és que és competència del propi Parlament dur a terme aquesta 'inhabilitació', tal com informen fonts jurídiques. No obstant això, la decisió jurídica de Llarena no estarà exempta de polèmica ja que el president de la Cambra catalana, Roger Torrent, ja va anunciar públicament que sospesava no fer cas la decisió del Suprem i no executar la mateixa acollint-se a l'article 25 de la normativa de aquest òrgan que estableix que els diputats catalans "poden ser suspesos si és ferma l'ordre de processament o d'obertura de judici oral i el ple del Palament ho acorda per majoria absoluta".