El Tribunal de Comptes demana a Aena i Adif un major detall en els contractes

El Tribunal de Comptes ha reclamat a Aena ia Adif un major detall en els seus expedients de contractació d'arrendament per tal d'aconseguir una major transparència i "evitar comportaments arbitraris en la seva tramitació".





Així consta en les recomanacions efectuades pel Tribunal en el 'informe de fiscalització dels contractes de cessió, arrendament o alienació de béns immobles i drets de la propietat incorporal més significatius formalitzats per les empreses estatals durant els exercicis 2013, 2014 i 2015', a què ha tingut accés Europa Press.





Durant aquest període, les entitats del sector públic empresarial estatal no financer, excloses aquelles del sector de la comunicació, van celebrar un total de 1.296 contractes d'operacions patrimonials superiors a 50.000 euros, per import de 3.889 milions.





De tots ells, el 78% de l'import es correspon a 26 contractes per almenys 10 milions d'euros, dels quals 23 contractes (2.970 milions) es van formalitzar per Aena (2.580 milions en 15 contractes), Adif (172 milions en 3 contractes ) i Adif-Alta Velocitat (217.600.000 en altres 5 contractes).





MOTIVACIÓ DE LES PUNTUACIONS I ELS SEUS CRITERIS





En la seva fiscalització, l'òrgan presidit per Ramón Álvarez de Miranda recomana a Aena, Adif i Adif-Alta Velocitat que els plecs dels expedients de contractes d'arrendament detallin aspectes a valorar, els criteris per puntuar i la puntuació per subconceptes a les ofertes.





Tot això, abunda, "per aconseguir una contractació més transparent i que eviti comportaments arbitraris en la seva tramitació". I és que, tal com assenyala, en els informes de valoració de contractes d'aquestes empreses "no es motivava les puntuacions donades a les ofertes tècniques".





És més, en el cas de les dues empreses ferroviàries, el Tribunal assenyala que el procediment d'arrendament "regula d'una manera molt succinta les fases de licitació", ja que no necessita, entre d'altres, aspectes com el termini mínim per a presentar documentació administrativa i de solvència, els criteris d'adjudicació, el tipus de procediment de què es tracta, informes de valoració de les ofertes o la comunicació de l'adjudicació a licitadors que no han resultat adjudicataris.





D'altra banda, recomana a Adif que realitzi totes les actuacions necessàries per a aconseguir una adequada inscripció dels seus immobles, diversos dels quals no figuren inscrits en el Registre de la Propietat, segons ha pogut comprovar durant la realització d'aquest informe.





AMPLIACIÓ DE TERMINIS INJUSTIFICADA





Així mateix, l'òrgan fiscalitzador també destaca que en diversos dels expedients d'Aena i Adif-Alta Velocitat es va ampliar el termini per a presentar ofertes durant el període inicialment fixat, alguna cosa justificat per aquestes entitats en peticions d'interessats sense que, segons el Tribunal, existeixi constància d'aquestes sol·licituds.





El Tribunal assenyala que l'ampliació de termini pot afectar la competència, perjudicant possibles licitadors que declinessin participar per no tenir temps suficient per presentar adequadament una oferta, de manera que creu que aquesta ampliació "només ha de ser admissible en els casos que sigui estrictament necessari ".





D'altra banda, el Tribunal troba a faltar que tots els contractes i les seves licitacions en matèria de cessió, arrendament o alienació de béns es publiquin a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, ja que si bé assenyala que no és obligatòria, en aquesta sí que apareixen alguns contractes d'operacions patrimonials generadores d'ingressos.





Així mateix, assenyala que la seva publicació serveix per centralitzar la publicitat dels contractes i les seves licitacions i afavoreixen la concurrència de possibles empreses de mitjà i petita grandària, pel que creu que la seva publicació permetria obtenir ofertes més avantatjoses.





El Tribunal incideix en la necessitat de publicar la licitació d'aquests contractes, sobretot en els casos en què aquesta és l'única publicitat de la licitació, pel que considera "convenient deixar en cada expedient un rastre d'aquesta publicitat, que evidenciï aspectes com contingut, facilitat d'accés, data i durada de tal publicació ".





DUBTES SOBRE LA COMPOSICIÓ DE LA TAULA DE CONTRACTACIÓ





D'altra banda, el Tribunal també es refereix a la composició de les meses de contractació d'aquestes companyies. En el cas d'Aena, lamenta que la seva composició no figurés en la documentació dels expedients analitzats.





En les seves al·legacions, AENA ha explicat que els membres de la mesa de contractació figura en les pròpies actes de les reunions. Aquestes actes no figuren en els expedients ni tampoc Aena va proporcionar les actes de la taula. A tall d'exemple, va remetre una acta on sí figuraven els seus assistents.





Respecte a Adif, el Tribunal destaca que tots els membres de la mesa de contractació d'un dels expedients pertanyien a una única Direcció de l'entitat, amb l'única excepció del secretari.





El Tribunal crida a corregir aquesta situació, "en nom d'una adequada segregació de funcions que garanteixi independència en la tramitació dels expedients", sense que això impedeixi que la valoració dels aspectes tècnics de les ofertes recaigui, fonamentalment, sobre el personal tècnic especialitzat.