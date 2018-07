El president de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF), José Ignacio Alemany, ha afirmat que la sentència del Tribunal Suprem sobre plusvàlues vol dir que, a la pràctica, "només els contribuents que demostrin pèrdues podran recuperar la plusvàlua pagada", segons ha assenyalat en un comunicat.





En aquesta línia, Alemany ha assenyalat que la càrrega de la prova recaurà en el contribuent, perquè haurà de demostrar la inexistència d'una plusvàlua real i efectiva per qualsevol mitjà previst en la Llei general tributària, per exemple presentant les escriptures públiques en què es reflecteix el valor d'adquisició i el de tramitació, encara que haurà de ser l'Administració pública la que provi en contra d'aquestes pretensions.





Segons AEDAF, la sentència conclou que els articles del text de la llei reguladora d'Hisendes Locals pateixen d'una inconstitucionalitat i nul·litat parcial, pel que són constitucionals i resulten "plenament aplicables" en tots aquells supòsits en què els contribuents no hagin demostrat que la venda no ha suposat un increment del valor de l'immoble.





El Tribunal Suprem ha establert aquest dilluns que les liquidacions o autoliquidacions per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IITNU), conegut com a plusvàlua municipal, podran anul·lar només quan s'hagi provat per part del contribuent l'existència d'un pèrdua de valor .