Caiguda generalitzada dels lectors de la premsa setmanal i mensual

Les revistes del cor segueixen liderant les publicacions més llegides a Espanya, tot i la pèrdua generalitza de lectors. Així ho reflecteixen les dades publicades per l'últim Estudi General de Mitjans (EGM).





La primera publicació que apareix en el rànquing de les publicacions més llegides allunyada de la premsa del cor és 'El Jueves', tot i que se situa en el sisè lloc amb 434.000 lectors mantenint-se estable, al contrari de la tendència general. Només la revista satírica, juntament amb 'Semana', que se situa en el cinquè lloc no perden audiència. És més, aquesta última publicació pot dir que ha augmentat el seu públic en un 14% arribant als 671.000 lectors.





La resta de publicacions situades al 'top 10' perden audiència. Inamovible al número 1 segueix la històrica revista 'Pronto' que és l'única, a més, que supera els 2.000.000. Concretament, la revista catalana arriba als 2.384.000 lectors.





El segueixen 'Hola!', en segona posició, que cau dels 2 milions (1.982.000) i 'Lecturas' que amb prou feines supera el milió, 1.097.000 lectors, fet que suposa una caiguda del 5% respecte el passat trimestre analitzat per EGM.





Després 'El Jueves', el segueixen 'Qué me dices' i 'Cuore' amb 332.000 i 256.000 lectors. Fins al lloc número 8 no es troba una altra revista no relacionada amb la premsa rosa. Es tracta de 'Mia' que perd un 15% de lectors, amb 201.000 lectors. I en el lloc 9 i amb una caiguda del 37% apareix 'Corazón TVE' 162.000. Tancant la llista hi ha la revista de cotxes 'Auto Hebdo Sport' ja amb 108.000 lectors.





Un panorama desesperançador per a la premsa escrita, que veu com Internet i les xarxes socials, que moltes vegades estan plenes de 'fake news' fa caure la seva audiència i fa perillar la seva supervivència en molts casos.