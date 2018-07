Mor Setién, el polèmic bisbe de Sant Sebastià, als 90 anys

Captura de Eitb.





El bisbe emèrit de Sant Sebastià, José María Setién Alberro, ha mort a la matinada d'aquest dimarts als 90 anys a l'Hospital Donostia de la capital guipuscoana com a conseqüència de l'ictus que va patir diumenge passat.





Segons ha informat la Diòcesi de Sant Sebastià, el funeral se celebrarà aquest dimecres a la catedral del Bon Pastor de Sant Sebastià a partir de les 12.00 hores. El cos de Setien serà enterrat al presbiteri de la catedral "per exprés desig seu". Serà el tercer bisbe enterrat a la cripta de la catedral.





UNA VIDA ENTRE LA POLÍTICA I LA RELIGIÓ





Setién va néixer a Hernani el 18 de març de 1928 i va realitzar els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Vitòria i a la Universitat Gregoriana de Roma, on es va llicenciar en Sagrada Teologia i va obtenir el doctorat de Dret Canònic.





Va ser ordenat sacerdot el 29 de juny de 1951 i l'octubre de 1955 va ser designat professor de Teologia Moral al Seminari de Vitòria. A partir de 1960 va ser professor a la Universitat Pontifícia de Salamanca, tant a la Facultat de Dret Canònic com en la de Teologia, de la qual va ser degà.





Durant la seva estada a Vitòria exerceixo el càrrec de director Espiritual en el Seminari i també va exercir de rector del Col·legi El Salvador, per vocacions tardanes, a Salamanca. Posteriorment va ser Vicari per a la Pastoral de la diòcesi de Santander i el 26 de setembre de 1972 va ser nomenat Bisbe Titular de Zama Minor i Auxiliar de Sant Sebastià, sent consagrat bisbe pel mateix Don Jacinto Argaya a la catedral del Bon Pastor el 28 d'octubre del mateix any.





Des el 17 de febrer de 1979 fins a el 13 de gener del 2000 va ser Bisbe de Sant Sebastià i el 23 de desembre de 2003 la Diputació guipuscoana li va concedir la Medalla d'Or de Guipúscoa "per la tasca realitzada en pro de la veritat i els drets humans ".





Setién va escriure diversos llibres com "Un bisbe basc davant ETA", "Laïcitat de l'Estat i Església", "De l'Ètica i el Nacionalisme", "Cartes a les comunitats contemplatives" o "Converses amb Eugenio Ibarzábal, Erein" entre d'altres. També té escrits com "Naturalesa de les Ideologies modernes i dignitat de la persona humana" o "Krisi etikoa gainditzeko oinarrizko printzipioak".