Augmenta el nombre de preinscripcions a centres de formació per a adults a Barcelona

La preinscripció en els centres de formació d'adults (CFA) ha crescut un 7,8% a Barcelona, respecte al curs passat, segons dades del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).





En total, han realitzat la preinscripció un total de 9.971 persones, 782 més que el curs passat (9.189), després de posar-se en marxa la campanya 'L'estímul per a seguir aprenent', que ha mostrat l'educació d'adults com una porta oberta a reprendre la formació en centres públics de proximitat.





La demanda més alta ha estat la de estudis d'anglès (un 8% més), a més de castellà, català i competències per a la societat de la informació (entre un 3% i un 5% més).





Es tracta d'estudis que acrediten competències transversals per a l'aprenentatge al llarg de la vida, amb titulacions oficials que certifiquen un ensenyament reglat i a les que accedeixen persones que estan treballant i poden combinar les dues coses.





Per al curs 2017-2018 es van oferir 14.148 places, de les quals es van preinscriure 9.189 persones i van quedar vacants 4.959, mentre que per al pròxim curs hi ha 14.091 places, amb 9.971 preinscrits, i queden lliures 4.120 vacants.