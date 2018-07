Elix Polymers, l'empresa química del grup Famosa, es posa a la venda

Segons informa ' El Confidencial ', Sun Capital Partners, el fons de capital risc dels EUA que és l'amo de Famosa, la coneguda fàbrica de nines, ha decidit posar a la venda Elix Polymers. El 'private equity' ha contractat els serveis del banc d'inversions Alantra per desprendre d'aquesta companyia química, comprada fa 6 anys i amb seu a Catalunya.





Segons diferents fonts, Elix Polymers podria arribar a un valor de mercat d'uns 160 milions d'euros, ja que el seu benefici d'explotació ronda els 20 milions anuals i el multiplicador del sector ronda les vuit vegades.





Després abonar un dividend a compte dels resultats de 2016 de sis milions, a la fi d'aquest mateix any es va concedir un altre per import total de 35.330.000, operació que en el món del capital risc es coneix como 'recap 'i permet al fons recuperar gran part dels diners o 'equity' -sense comptar el deute- que va invertir en la compra de la societat.





Tenint en compte que la companyia obté unes vendes properes als 180 milions i un benefici net de prop de 30 milions, aquest dividend va posar de manifest l'estratègia de Sun Capital de fer plusvàlues abans de la venda oficial.





Elix Polymers, que té les seves instal·lacions al polígon La Canonja (Tarragona) fabrica productes que van incorporats a tot tipus de béns de consum, com electrodomèstics, dispositius d'electrònica o vehicles.





EL FUTUR DE LES NINES





Sun Capital espera tenir més sort amb Elix Polymers que amb Famosa, la tradicional de joguines que va comprar el 2010 i que ha intentat vendre sense èxit en dues ocasions. L'última ha estat aquest mateix any, per aprofitar la tornada als beneficis gràcies a l'estirada del consum ia una reestructuració interna. Però la crisi de Toys 'R' Us, de la qual depenien el 10% de les vendes de la companyia alacantina, ha aconsellat paralitzar l'operació.