Endesa invertirà 47,680 milions a Lleida en els propers dos anys

Endesa té previst invertir a la província de Lleida 47.680.000 d'euros entre 2018 i 2019 per desenvolupar, millorar i reforçar la xarxa elèctrica d'alta, mitja i baixa tensió, el que beneficiarà als 240.000 clients de la companyia a les comarques lleidatanes .





Aquesta inversió es reparteix en dues partides, d'una banda les actuacions ordinàries que ascendeixen a 28.580.000 i per un altre un pla extraordinari, específic, denominat Pla Lleida que té una partida pressupostària pròpia de 19,10 milions d'euros, ha informat aquest dimarts en un comunicat la companyia elèctrica.





El pla comprèn 134 projectes repartits entre les 12 comarques i que inclou l'adequació de línies, la renovació tecnològica d'instal·lacions, substitució de cables, telecomandament de centres de transformació, construcció de noves línies i canvi de tensió de part de la xarxa existent.





L'adequació de l'eix de transport a 110 quilovolts, de 20 quilòmetres de longitud, que va de la Pobla de Segur fins a Ponts, amb un pressupost de 4,9 milions d'euros o la instal·lació de telecomandament en centres de transformació en totes les comarques, dins el Gran Pla de Qualitat d'Endesa, amb una inversió superior als 3,9 milions d'euros, són dos dels projectes singulars que contempla el pla.





El Pla Lleida presentat a Almenar, on s'està duent a terme una de les actuacions, s'ha estrenat amb la reforma d'una línia d'alta tensió que evacua l'energia generada per les centrals d'Alfarràs, Canelles, Escales, Montanyana, Pont i Santa Ana) i la fa arribar des de Pont de Suert fins a Lleida, la qual cosa representa creuar 24 termes municipals al llarg d'uns 100 quilòmetres.





Aquesta actuació es divideix en tres fases: la millora de l'aïllament existent per un de més resistent, la substitució de les unions de construcció de la línia per altres més nous i moderns i, finalment la instal·lació d'un cable de terra en tots els trams per protegir i evacuar l'energia dels rajos cap a terra.





Actualment s'està executant la primera fase d'obres en un tram de 32 quilòmetres, que consisteix a canviar els antics aïlladors de porcellana per uns nous de tipus polimèric fabricats a partir d'un compost a base de fibra de vidre i silicona que tenen un pes més lleuger i major resistència a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les descàrregues de llamps o el vandalisme, com els trets dels caçadors.