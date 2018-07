Catalunyapress pregunta al Govern si la Generalitat formarà part d'organisme estatals a la carta

Com cada setmana Catalunyapress pregunta al Govern.





Aquesta setmana han estat dues qüestions:





1. La Generalitat formarà part d'alguns organismes estatals i en altres no. És a la carta? En quins estarà disposada a formar part o participar?





"Depèn de la utilitat i el marc que tingui. Cada departament de la Generalitat té unes competències diferents i el que no farem és dir que no anirem a cap. El Consell de Política Fiscal i Financera el descartaríem, perquè ja sabem que allà no tenim cap marge ".





2. De la llista de 45 punts que al seu dia va portar el president Mas, quin percentatge creu que el president Sánchez està disposat a complir?





"Sembla que la predisposició és bona, però veurem a què estan disposats a entrar i redimir els incompliments. Crec que ho sabrem ràpidament".