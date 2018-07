George Clooney, hospitalitzat després de patir un accident de moto a Sardenya

George Clooney ha patit un accident de trànsit a Sardenya, Itàlia. L'actor de 57 anys va xocar contra un cotxe quan es dirigia en moto fins al set de rodatge a la Costa Corallina (Olbia) de 'Catch 22', la sèrie que està rodant a l'illa italiana.





Segons informen diversos mitjans locals, l'actor i director va ser ingressat a urgències a l'hospital d'Olbia amb un traumatisme a la pelvis i ferides al braç i el genoll.





Produïda per Hulu, Catch 22 és una mini-sèrie basada en la novel·la homònima de Joseph Heller que està ambientada a Itàlia durant els anys de la Segona Guerra Mundial que segueix els passos d'un pilot de les forces aèries nord-americanes que s'intenta fer passar per boig per tornar a casa.





La ficció està protagonitzada per Christopher Abbott i, a més de Clooney, compta en el seu repartiment amb Hugh Laurie, Kyle Chandler o Giancarlo Giannini. Catch 22 s'estrenarà el 2019.