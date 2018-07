El comissari Miquel Esquius, nou cap dels Mossos

El comissari Miquel Esquius serà el 9 cap dels Mossos, segons ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Buch.





Esquius va formar part de la primera promoció de Trànsit, ha tingut diverses responsabilitats en el cos, i és una persona d'experiència "transversal" pels seus 33 anys al cos, ha destacat Buch.





A la seva arribada a la Conselleria, Buch va sondejar al major Josep Lluís Trapero, destituït com a màxim responsable operatiu dels Mossos en aplicació del 155 de la Constitució, per si volia ser restituït en el càrrec, al que ell va renunciar, i de manera temporal havia assumit les funcions el director general de la policia catalana, Andreu Martínez.





Esquius va ser ascendit a comissari superior, a la cúpula dels Mossos, amb l'arribada de Ferran López com a comissari cap, quan va assumir el comandament del cos després de la destitució de Drapaire per part del llavors ministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido.





PER RESPONSABILITAT





El comissari Esquius he explicat als mitjans que assumeix el càrrec per sentit de responsabilitat cap al cos: "Entenc que no pot ser d'una altra manera", i ha agraït la confiança del conseller.





Ha expressat que el seu repte és treballar per la seguretat i el benestar dels ciutadans en coordinació amb les policies locals i les altres forces i cossos de seguretat de l'Estat.





RENÚNCIA DE LÓPEZ





A les preguntes de per què s'ha esperat a decidir el relleu des que es va acceptar la renúncia de López, deixant el cos sense comandament operatiu durant gairebé un mes, Buch ha expressat que han buscat "una solució meditada i pensada".