La cèl·lula de Ripoll, germans de cinc famílies que no se sentien integrades a Catalunya

El secretari d'Igualtat de la Generalitat, Oriol Amorós, ha qüestionat que els terroristes de la cèl·lula de Ripoll, Girona, que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils es sentissin integrats malgrat que portaven molts anys a Catalunya amb les seves famílies, tenien feina i parlaven català i castellà.





En la seva intervenció a la Comissió parlamentària d'investigació sobre els atemptats de l'17 i 18 d'agost de 2017 a Catalunya, Amorós ha afirmat que "una persona que decideix matar conciutadans no pertany a la comunitat".





Ha reflexionat sobre que el sentiment de pertinença a una comunitat va més enllà de parlar la llengua, tenir una feina i una família, com era el cas d'aquests joves, i també depèn de com s'és percebut per la resta de la comunitat i si això els fa sentir-se membres, i ha considerat que estar arrelat allunya el risc de radicalització, però no implica de per si no poder radicalitzar-se.





Amorós ha assegurat que no tenen resposta de per què van cometre els atemptats, ha apuntant que "hi ha una part de responsabilitat individual inalienable", però que també hi ha elements de risc que puguin ajudar a no sentir-se membre de la societat.





Ha explicat que els membres de la cèl·lula eren germans de cinc famílies i que, dels deu progenitors, nou són analfabets i el desè té un nivell baix d'estudis, per la qual cosa s'ha preguntat quin tipus d'interaccions tenien amb la comunitat de Ripoll , especialment en àmbits informals.





El secretari ha valorat que hi ha "elements de captació sectària" a la radicalització dels joves que van cometre els atemptats ja que les tècniques de l'imam Abdelbaki És Satty s'assemblen: aïllament, separació de les famílies i construcció d'una identitat imaginària.





Sobre per què les famílies no van detectar aquests processos de radicalització, l'exdirector d'Afers Religiosos ha apuntat al fet que es trasllada a aquestes famílies unes categories familiars que no corresponen, "ja que el seguiment dels fills no és igual en famílies que procedeixen de segons quins entorns "