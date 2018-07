La Generalitat insta l'Ajuntament de Terrassa a que compleixi la llei en la seva injustificada remunicipalització de l'aigua

L'Ajuntament de Terrassa fa molt que fa el que li ve en gana sense atenir-se a les conseqüències. És el cas de la seva aventura injustificada de l'remunicipalització de l'aigua.





Després de diversos avisos desatesos, ara l'advertència ve directament de la Generalitat. La Direcció General de l'Administració Local ha avisat al consistori egarenc que el procés de remunicipalització de l'aigua -que ara es troba en la seva última fase- requereix d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco).





Així l'hi ha traslladat amb una carta, en què ha assenyalat que la finalització d'aquest procediment, en règim de monopoli mitjançant el sistema de prestació lliure, per estar adequat a la normativa "correspondria sol·licitar un informe a la Acco i posteriorment a la Comissió Jurídica Assessora ".

















Es tracta d'un escrit que ha "constatat" que el consistori vallesà ha finalitzat aquesta municipalització de l'aigua per lliure, sense dur a terme les accions pertinents.





No és la primera vegada que l'Ajuntament de Terrassa fa cas omís als requeriments. El passat març la Acoo va advertir al consistori que demanés l'informe perceptiu per seguir endavant amb el procés de canvi de forma de gestió del servei d'abastament d'aigua al municipi.





Mina, Aigües de Terrassa va sol·licitar una mediació a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa amb la voluntat que intercedeixi en les qüestions objecte de controvèrsia i que intenti buscar una entesa entre l'Ajuntament de Terrassa i la companyia, davant la preocupació que l'expedient per la nova forma de gestionar l'aigua pugui no ser ajustat a dret, amb les incerteses jurídiques que aquesta situació comporta.





Mina vol evitar que un possible litigi jurídic, afecti de manera negativa a tota la ciutadania de Terrassa, els seus interessos i els dels treballadors.





La febre per la remunicipalització de l'aigua -per motius purament ideològics- contradiu l'opinió dels ciutadans de Terrassa, que valoren com el millor servei públic el subministrament de l'aigua, segons les dades publicades per l'Observatori d'Estudis de Serveis Urbans (OSUR). El 68% dels egarencs estan satisfets amb aquest servei que porta Mina, Aigües de Terrassa.





EL CONSISTORI TREU IMPORTÀNCIA A L'AVÍS





Fonts de l'Ajuntament de Terrassa han afirmat que respondran a la "carta informativa", ja que han considerat que es tracta d'una missiva i no un requeriment, assegurant que de moment no hi ha cap servei establert i tampoc cap monopoli.





Les mateixes fonts han defensat que en el document no es planteja l'opció de presentar un recurs, un aspecte que reforça el caràcter "informatiu" de l'escrit, alhora que han titllat de falsa la informació sobre la qual es fonamenta l'argumentació de la direcció General de l'Administració Local.