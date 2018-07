Mónica Naranjo diu adéu a l'amor de la seva vida

S'ha acabat l'amor. Mónica Naranjo i Óscar Tarruella, una de les parelles més sòlides del món de l'espectacle, van anunciar el passat 9 de juliol que posen fi al seu matrimoni després de 15 anys de convivència.





Segons informa la revista 'Lecturas', la parella ha enviat un comunicat personal on afirma que "ens dirigim a vostès per comunicar-los que a partir d'ara les nostres vides aniran per camins diferents".





En el comunicat, s'afegeix que "en el laboral, seguirem treballant junts, com venim fent des de fa tants anys" i també agraeixen "el respecte que sempre heu tingut cap a la nostra família".





Actualment, Mónica Naranjo compagina la seva activitat musical amb el seu paper com a jutgessa en l'última edició d''Operación Triunfo' a la televisió pública.