Dur enfrontament entre Rufián i un diputat del PDeCAT

Corren mals temps en la relació entre partits independentistes. Cada dia és més obvi el distanciament entre les postures d'ERC i un, cada vegada més 'cupero', PDeCAT. Una mostra més d'aquest clima de tensió s'ha viscut a la comissió d'investigació de l'accident del Alvia on 80 persones van perdre la vida.





Tot va començar quan el diputat d'Esquerra Gabriel Rufián tenia la paraula i es va excedir en el seu temps d'intervenció i el portaveu del partit demòcrata Feliu Guillaumes se l'ha recordat. El republicà ha tornat a mostrar una altra vegada les seves formes: "Aquesta gent porta cinc anys esperant aquesta comissió, em queden dues preguntes em va a tallar?". Però la seva sortida de to i el seu llenguatge reptador i amenaçant ha anat a més contra el president de la comissió i membre del PDeCAT, que tractava de respectar els temps de tots els membres de la comissió i ha llançat un: "Vergonya", contra Guillaumes , al que aquest ha respost tancant el micròfon.





El diputat del PDeCAT s'ha mostrat prudent i la comissió d'investigació ha prosseguit, tractant de no caure en les provocacions i les faltes de respecte de Rufián, però quan el diputat d'ERC ha recuperat el seu torn de paraula, després de la intervenció de la vocal de l'associació de víctimes, ha tornat al seu enfrontament contra el membre del PDeCAT.





Rufián no s'ha estat de començar a parlar llançant un missatge contra Guillaumes i la possibilitat que li tornés a silenciar el micròfon. Però aquesta vegada, el president de la comissió d'investigació li ha dit que "amb esforç" segur que podia respectar els temps. La resposta no ha agradat al diputat republicà que ha titllat el comportament de Guillaumes de "misarable".





L'enfrontament de llavors s'ha desfermat i el parlamentari del PDeCAT ha alertat Rufián que "vigili les seves expressions". Però el vocal d'Esquerra no ha pogut callar i ha demanat a Guillaumes que "deixi de tremolar, que presideix una comissió d'investigació". Una cosa tan certa com indiganante, ja que el republicà semblava oblidar que s'estava investigant la mort de 80 persones en un tràgic accident i que hi ha famílies senceres que volen aclarir el cas i no veure com els polítics aprofiten per buscar protagonisme i usar la comissió per donar curs a les seves disputes internes. El membre del PDeCAT ha donat per finalitzat el xoc amb un "faria vostè perdre la paciència a un sant".









Malgrat que s'ha posat fi a l'afany de protagonisme d'Rufián, aquest no ha dubtat a portar la batalla a les xarxes, el lloc on més actiu sembla estar.