El Suprem condemna Espanya per incomplir la tramitació de sol·licituds d'asil de refugiats

El Suprem ha condemnat a l'Estat espanyol per incomplir parcialment les seves obligacions administratives de tramitació de sol·licituds d'asil de refugiats procedents de Grècia i Itàlia establertes per la Unió Europea.





La Unió Europea va assignar a Espanya una quota de 19.449 persones durant dos anys, encara que només tramitar un 12,85%. Es tracta de la primera vegada que un tribunal nacional europeu condemna a un estat de la UE per aquest assumpte.





L'alt tribunal considera que les decisions comunitàries incomplertes sobre mesures provisionals per acollir els sol·licitants d'asil procedents d'Itàlia i Grècia, eren de caràcter vinculant i obligatori.





Per això, l'incompliment de les mateixes implica "la condemna de l'Estat espanyol a continuar la tramitació" en els termes previstos pel Consell de la Unió Europea.





Això vol dir que el Govern de Pedro Sánchez haurà de tramitar el 87% de sol·licituds que van quedar pendents d'estudi, la qual cosa no vol dir que això comporti l'assignació d'asil a aquests refugiats.





La Sala estima de forma parcial el recurs contenciós-administratiu plantejat per l'Associació de Suport a Stop Mare Nostrum contra la desestimació, per silenci administratiu, de la sol·licitud formulada el 21 d'abril de 2017 davant el Govern de Mariano Rajoy.





Demanaven en la seva demanda que es declarés que Espanya havia incomplert les obligacions sobre les ofertes de places de reubicats i que ordenés l'Executiu a que complís immediatament i amb caràcter urgent aquestes obligacions.





Per la seva banda, l'advocat de l'Estat es va oposar a aquesta pretensió que considerava mancada de fonament i va posar de manifest que Espanya estava realitzant les gestions necessàries per reubicar els que ja els havien estat assignats, però que el procediment era laboriós perquè calia verificar si totes les persones de la quota reunien les condicions necessàries per a la seva consideració com asilades.





Subsidiarimente, l'advocat de l'Estat sol·licitava que es plantegés una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per aclarir si correspon en exclusiva a la Comissió Europea realitzar el control del compliment de les decisions d'emergència o si també poden fer-ho els tribunals nacionals.