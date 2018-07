Teràpia amb llum polsada intensa per combatre la síndrome de l'ull sec

L'equip del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Dexeus ha validat l'eficàcia de la teràpia amb llum polsada Ultraregulada intensa (IURPL) ThermaEy per tractar la síndrome d'ull sec.





"Aquesta patologia està considerada la més freqüent de la medicina" afirma el Dr. Carlos Vergés, director d'Àrea Oftalmològica Avançada i cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Dexeus.





"No obstant això, el 60% de la població que pateix la síndrome d'ull sec, no està diagnosticat, ja que hi ha poc coneixement sobre la malaltia i sobre els seus possibles complicacions", ha afegit Vergés.





La síndrome d'ull sec es denomina així perquè descriu la sequedat de les mucoses oculars, a causa d'un descens de en la secreció de la llàgrima basal que humidifica i lubrifica l'ull.





Aquestes glàndules es troben a les parpelles i tenen la funció de secretar greixos que lubrifiquen i mantenen estable la pel·lícula lacrimal que cobreix la superfície ocular en condicions normals i protegeix les cèl·lules de la còrnia.





"Des de fa anys estem treballant en trobar noves formes de diagnòstic i tractament d'aquesta patologia més enllà de l'ús de llàgrimes artificials que aborden únicament els símptomes", ha explicat el Dr. Vergés.





"A partir de les tècniques de llum polsada utilitzades en dermatologia i medicina estètica, hem desenvolupat una tecnologia aplicada a l'oftalmologia anomenada ThermaEye que permet tractar la síndrome de l'ull sec amb llum polsada intensa ultraregulada (IURPL) en pocs mesos i de forma segura" .





L'objectiu és, a través de diverses sèries constants de micropolsos de curta intensitat aplicats directament a les parpelles, millorar la circulació de la zona tractada, reduir la inflamació, eliminar venes anòmales que envolten les glàndules de Meibomio i la vora de les parpelles, i activar aquestes glàndules per millorar la qualitat dels greixos que secreten i mantenir així, durant més temps, la pel·lícula lacrimal que protegeix la superfície ocular.