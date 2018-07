Munté aposta per una aliança amb ERC per lluitar contra l'"amenaça real" del oportunisme de Colau

La candidata del PDeCAT per l'alcaldia de Barcelona, Neus Munté, segueix apostant per una aliança amb ERC per fer front a la "amenaça real" d'oportunisme d'Ada Colau i de Manuel Valls.





La candidata pel partit demòcrata ha advertit que el "oportunisme" de les polítiques de Colau només ha portat a Barcelona a perdre oportunitats, fins al punt que considera que han estat "tres anys perduts", en referència al temps que porta actualment la alcadessa.





Munté ha aprofitat un dinar organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona per presentar les seves propostes per a la capital catalana i fer un repàs de la política "a cop de titular" que ha exercit l'actual alcaldessa i que només ha servit, considera, "per sembrar la desconfiança tant en el sector públic com en el privat ". Perquè "no hi ha un projecte econòmic i social" per a la ciutat.





TURISME I TOP MANTA





Envoltada d'empresaris i representants del món empresarial barceloní, la candidata del PDeCAT ha cridat a fomentar la inversió en infraestructures per a "recosir els barris", connectar la ciutat amb l'àrea metropolitana de Barcelona i escoltar a tots els sectors de la societat.





En aquest sentit, Munté, ha lamentat la falta de diàleg amb comerciants i empresaris per lluitar, per exemple, contra "les màfies que hi ha darrere del top manta" i que deixen una trista imatge al front litoral i els voltants de plaça Catalunya.





La turismofòbia, la moratòria per a la construcció d'hotels i un turisme de qualitat també han estat objecte de crítica i de reformulació per part de la demòcrata. Entén que "representa una pèrdua d'oportunitats" prohibir la construcció d'un gran hotel del grup Hyatt en ple barri de Gràcia "que hi hagués generat llocs de treball estables" i "atrauria un turisme de qualitat". Això sí, és partidària, de despoblar d'hotels certes àrees de Barcelona i apostar per uns altres.













HABITATGE





Sobre l'alt preu de la compra i lloguer de pisos de Barcelona, Munté considera que és un clar exemple de la mala gestió, ja que el cost d'un habitatge a Barcelona ha seguit creixent ei la taxa de sense llar ha arribat a créixer un 33 % en tres anys. Pel que ha arribat ha concloure que "el balanç d'aquests tres anys de govern de Colau ha estat pobre".





La candidata del PDeCAT entén que per millorar l'accés al lloguer no n'hi ha prou a obligar a construir un 30% d'habitatge social a les noves promocions immobiliàries, quan "crea inseguretats jurídiques". La intenció d'Munté és un millor entesa amb totes les administracions, la Generalitat i sobre tota la resta de municipis de l'àrea metropolitana.





MANUEL VALLS





La candidata del PDeCAT ha insistit en la necessitat d'una llista unitària amb ERC per fer un front comú "abans" que se celebrin les eleccions i no després perquè no es torni a repetir l'escenari de fa tres anys amb la victòria de Colau en què "no va acabar guanyant la llista més votada" perquè anaven per separat.





Munté ha fet referència també al fantasma que sobrevola les eleccions municipals de Barcelona, la possible candidatura de Manuel Valls per Ciutadans, quan se li ha preguntat sobre com fer front a aquesta possibilitat. La seva resposta ha estat contundent ja tornat a aprofitar per fer un altre picades d'ullet al candidat d'Esquerra. "Hem de ser capaços de construir una llista unitària sense que ens ajudi ningú i menys Valls que sembla venir a salvar-nos des d'un profund, profund, profund desconeixement".