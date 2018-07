Salutació protocol·lària entre Trump i Sánchez a la cimera de l'OTAN

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de nord-americà, Donald Trump, han coincidit aquest dimecres per primera vegada en la cimera de líders de l'OTAN i han pogut saludar-se i mantenir un petit intercanvi de paraules a l'inici de la reunió.





El moment, en presència de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estat immortalitzat amb una foto difosa pel Palau de la Moncloa en el compte de Twitter de Sánchez.





De moment no sembla que tots dos vagin a conversar més enllà del protocol·lari ja que no hi ha prevista cap reunió bilateral entre tots dos.





Encara que és la primera vegada que els dos mandataris coincideixen físicament, ja han tingut contacte per carta, després que Trump li dirigís una missiva a l'espanyol exigint-li augmentar la despesa en defensa, igual que a la majoria de governs europeus.





La qüestió de la despesa militar és la creuada amb què el president nord-americà ha arribat al cim i ha estat uns dies caldejant l'ambient, primer a través de les cartes i després via Twitter, on ha plasmat les seves queixes sobre el "injust" sistema de finançament de l'OTAN i l'aportació, segons el seu parer, massa alta d'Estats Units en comparació amb els altres aliats.





Sánchez ja ha mantingut a Brussel·les sengles trobades amb la primera ministra britànica, Theresa May, amb la qual va abordar la situació de la població del Camp de Gibraltar després del Brexit, i amb la noruega, Erna Solberg, a qui va expressar la seva preocupació pels pescadors espanyols que van treballar en vaixells del país nòrdic i reclamen la seva pensió a Noruega.





Demà dijous s'espera que es reuneixi amb el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, i amb el seu homòleg holandès, Mark Rutte.