Investiguen dos policies nacionals per la seva actuació l'1-O

Un jutjat de Barcelona ha citat com investigats a l'inspector al comandament de l'operatiu policial per l'1-O a l'Escola Mediterrània i a un sotsinspector de la Policia Nacional per la seva actuació aquest dia al centre, en què hi va haver una trentena de ferits, a l' considerar que va poder ser "indiscriminada i desproporcionada".





El jutge cita els dos policies pel 5 de setembre perquè, amb la seva actuació, van poder incórrer en una infracció penal amb una "actuació policial clarament injustificada o sense proporcionalitat alguna".





Segons descriu el magistrat, "a diferència d'altres escoles on van ocórrer fets similars, en aquest cas s'observa com els agents es dirigeixen de forma directa cap a la multitud i, sense dir res, advertència o cap requeriment, comencen a empènyer a les persones allà congregades, iniciant una situació violenta ".





La situació va anar en augment "fins al punt de observar-se a persones empeses a terra, una persona amb el cap ensangonat i un agent colpejant amb la seva defensa a la cara de les persones que ja estan desallotjades", prossegueix el jutge.





Al seu entendre, no pot apreciar-se en l'actuació, a través de totes les imatges recopilades en la investigació, "la proporcionalitat exigida en l'actuar, en el conjunt, dels agents policials".





"Aquesta actuació directa contra les persones congregades, que no tenien cap obligació de saber què estava passant ni l'ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), va provocar que en aquest col·legi hagués un elevat nombre de persones ferides", sosté.





Fa especial èmfasi en l'actuació del sotsinspector investigat, que en una actuació "especialment greu" se li veu en estat d'agitació, colpejant amb la seva defensa a la cara a persones ja desallotjades, patejant a una persona a terra.