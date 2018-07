El Mobile World aposta per convertir Barcelona en la capital europea de l'5G

El patronat de la Fundació Barcelona Mobile World Capital (MWCapital) ha ratificat aquest dimecres el projecte de convertir Barcelona en la capital europea de la tecnologia 5G mitjançant una iniciativa "ja en marxa" que pivotarà sobre tres eixos: la creació d'un 'think tank ', la' Mobile Week 'i un fòrum de trobada que reunirà futurs actors del sector privat.





Així ho han explicat en una roda de premsa posterior a la reunió l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el conseller de Polítiques Digitals i Administració, Jordi Puigneró; el conseller delegat de GSMA, John Hoffman; el director del Mobile World Congress (MWC), Carlos Grau, i el secretari d'Estat per a la Informació i l'Agenda Digital, Francisco Polo.





El patronat, en una reunió marcada per la tornada de la Generalitat després del 155, que tant Colau com Puigneró s'han celebrat, també ha acordat impulsar el 'Digital Future Society', un programa que busca apoderar el ciutadà per potenciar el progrés social a través de l'economia digital.





Per la seva banda, Puigneró ha qualificat l'era actual com "digital i ciutadana", unes connotacions que ha considerat fonamentals per a les estratègies que les administracions desenvoluparan en els propers anys: "Al MWCapital estem tots presents per coordinar millor quines iniciatives desenvolupar".





Ha destacat el projecte 5G i l'aposta de diversos centres catalanes en aquesta tecnologia i ha ressaltat la importància que Barcelona es posicioni com a bon aparador i aeroport de connexió on aplicar les proves i les accions que la UE vol desenvolupar després d'investigar en aquest tipus de tecnologia.





UN PROJECTE democratitzador





Malgrat que l'últim any "ha estat complicat", Colau ha celebrat el bon desenvolupament de l'última edició del MWC i ha reclamat que s'aprofiti la seva celebració per reforçar l'ecosistema científic, tecnològic i del mòbil de la ciutat.





Ha explicat que l'objectiu del nou programa 'Digital Future Society' és democratitzar les noves tecnologies i el debat al seu entorn perquè arribi a tots el sectors la societat i no es concentri només en un sector, a més de fomentar la inclusió, l'apoderament ciutadà i l'equilibri social.





En aquesta línia, Grau ha qualificat la jornada de "dia històric" i ha anunciat que en els pròxims mesos s'impulsaran nous programes per maximitzar el llegat fruit de la capitalitat tecnològica de la ciutat: "Hi haurà un 'think tank' que coordinarà les iniciatives internacionals sobre les noves tecnologies, una 'mobile week' i un fòrum de trobada per aprofitar la capitalitat de Barcelona ".





6,5 MILIONS ANUALS





El programa comptarà amb un pressupost al voltant dels sis milions i mig d'euros anuals tot i que Grau ha assegurat que de moment hi ha un conveni signat de dos milions d'euros per a aquest any i el següent.





Francisco Polo ha explicat que el programa neix d'una proposta de l'Estat i ha reafirmat el seu compromís cap a Barcelona i cap a la creació del programa Digital Future Society.





"És una oportunitat perquè Barcelona es converteix en el fòrum on discutir sobre els grans reptes de futur que ens proposa la societat digital i puguem trobar solucions concretes per a la gent que ens permetin afrontar el futur sense deixar ningú enrere", ha conclòs , en referència a la iniciativa.