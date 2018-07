Júlia Otero renova per dues temporades més amb Onda Cero

La periodista Júlia Otero ha renovat per dos anys més la seva relació amb Onda Cero on triomfa amb el seu programa 'Julia en la Onda'. L'emissora aposta per una professional que porta donant-li alegries des del seu retorn el 2007, quan secundava a Luis del Olm o i els seus 'Protagonistes'.





Però sens dubte, els resultats de les últimes quatre onades de l'Estudi General de Mitjans (EGM), avalen una aposta per un programa molt personal que segueix creixent d'audiència a cada temporada.





De fet, en tan sols un any, 'Julia en la Onda' ha aconseguit atraure 30.000 nous oients, retallant distàncies amb el seu competidor a les tardes a la Cadena Ser, 'La Finestra' amb Carles Francino i arribant a una audiència de de 573.000 seguidors en l'últim trimestre avaluat per l'EGM.