Alemanya decideix extradir Puigdemont pel delicte de malversació

L'Audiència territorial de Schleswig-Holstein ha decidit extradir Espanya a l'expresident català Carles Puigdemont per un presumpte delicte de malversació de fons, però no per un presumpte delicte de rebel·lió.





L'extradició només es farà efectiva si ho aprova la Fiscalia General alemanya, que sempre ha estat a favor.





De moment, la justícia alemanya no ha decretat noves mesures cautelars contra Puigdemont, per la qual cosa segueix ara com ara en llibertat.





Amb aquesta decisió, els jutges compleixen amb la petició de la Fiscalia General regional, encara que solament en part. El Ministeri Públic, seguint la euroordre dictada pel Tribunal Suprem espanyol, havia sollicitat a principis de juny per segona vegada tant el reingrés a la presó del polític separatista com la seva extradició a Espanya.





El pas donat aquest dijous dóna un gir en l'estratègia seguida fins ara per la justícia alemanya, que en un primer moment es va mostrar poc procliu a accedir als desitjos del magistrat espanyol Pablo Llarena.





Puigdemont va ser detingut el 25 de març en un àrea de servei del nord d'Alemanya en virtut d'una ordre d'arrest europea emesa dos dies abans pel Tribunal Suprem espanyol.





Després de passar 12 dies a la presó, els màxims jutges regionals van resoldre deixar al polític sobiranista en llibertat sota fiança a l'espera que es prengués una decisió sobre el seu possible lliurament a Espanya.





Des de llavors, Puigdemont va viure a Berlín i posteriorment va traslladar la seva residència a la regió de Schleswig-Holstein a l'espera de la fallada judicial que espera es produeixi en els propers dies.





EL DELICTE DE MALVERSACIÓ





El delicte de malversació -contemplat en l'article 432 del Codi Penal, és l'únic dels tres delictes -al costat de la prevaricació i desobediència-que contempla penes de presó, en concret de dos a sis anys, així com una inhabilitació de sis a deu anys.





No obstant això, si es causa "un greu dany o entorpiment al servei públic" la pena podria arribar als vuit anys de presó i als vuit anys i inhabilitació, segons indicava al setembre de 2017 el mort fiscal general de l'Estat, José Manuel Maça.





RESPOSTES POLÍTIQUES





La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha evitat valorar aquest dijous la decisió de la justícia alemanya d'extraditar a Espanya a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, però només pel delicte de malversació de fons públics i no per ell de rebel·lió. No obstant això, ha precisat que el Govern desitja que la justícia espanyola treballi amb el dret intern per treure endavant la causa.





Pel contrari, Quim Torra s'ha mostrat "molt content" per Puigdemont, ja que considera que aquesta decisió del tribunal alemany "demostra una vegada més els enganys i les mentides" de la causa judicial instruïda per Llarena.









Els més crítics davant la decisió han estat Ciutadans. El seu líder, Albert Rivera, ha lamentat que les autoritats alemanyes no permetin jutjar per rebellió a l'expresident català Carles Puigdemont, ja que això pot possibilitar que els independentistes a l'estranger poden sortir millor parats que els que estan presos, però en tot cas destaca que el líder de JxCat haurà de respondre davant la Justícia espanyola en relació amb el procés independentista.





"La bona notícia és que Puigdemont va a haver de venir a donar la cara davant la Justícia espanyola" encara que "fugís" i que "va a haver de pagar pel que va fer", en aquest cas per "gastar diners públics per donar un cop d'estat", ha afirmat Rivera.