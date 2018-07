La Síndica de Barcelona alerta de la manca de lavabos públics a la ciutat

Mapa de lavabos públics a Barcelona.





La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha alertat sobre la manca de lavabos públics a la capital catalana i ha recomanat estudiar la instal·lació de més lavabos portàtils en els diferents barris de la ciutat. Actualment, a Barcelona no es cobreix aquesta necessitat bàsica ni per als veïns ni per a les persones que arriben a la ciutat com a turistes o visitants ocasionals.





A més, la síndica ha aconsellat la creació d'una senyalització dels serveis públics ubicats en els equipaments municipals de tots els districtes.





"La necessitat d'haver d'anar al servei en un moment donat del dia és una cosa universal i afecta persones de qualsevol edat, sexe i nacionalitat", ha manifestat la síndica, que ha afegit que

"No disposar ni conèixer on hi ha un lavabo públic genera que, sovint, s'acabin utilitzant els establiments comercials si es disposa de diners, o en cas contrari, de manera furtiva".





PROPOSTES





Els diferents equips de l'Ajuntament de Barcelona han afrontat aquest problema cond diferents solucions. El 2010 l'equip de govern d'aquella legislatura va anunciar una reforma que va generar molta polèmica i que finalment no es va dur a terme: tots els establiments amb terrassa havien d'obrir els serveis al públic en general.





L'any 2012, amb l'augment significatiu de sancions per orinar a la via pública, el consistori torna a instal·lar urinaris públics als carrers, actuació que des de llavors només succeeix quan es celebren revetlles, festes majors o activitats on s'espera gran afluència de públic. Des de l'any 2014, s'ha reforçat l'oferta de serveis públics amb urinaris mòbils que s'emplacen en llocs altament freqüentats.