Rescat 'de pel·lícula' d'una nena en un vuitè pis

El Reial Cos de Bombers de Màlaga va rescatar aquest dimecres a una nena de 5 anys que es va quedar penjant del balcó d'un vuitè pis de la capital malaguenya.





Per causes que encara s'estan investigant, la petita es trobava sola a casa, en un pis del carrer Mare de Déu de Betlem. Atès que el pis estava tancat amb clau, la nena va sortir espantada a la terrassa, on presumptament va relliscar i es va quedar agafada a la barana.





Els efectius van haver de desplegar una escala de 30 metres just fins al límit del seu recorregut en un temps rècord per salvar la nena.





La autoescala, en estar al límit de la seva extensió, no era del tot segura per als bombers. No obstant això, el rescat es va efectuar amb èxit i, davant l'alegria dels veïns, la nena va poder ser posada fora de perill gràcies a la diligència dels efectius.