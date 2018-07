L’ONCE Catalunya convoca els ‘Premis Solidaris’ 2018

El lliurament serà el 22 de novembre a l’Auditori ONCE Catalunya





L'ONCE convoca els Premis Solidaris ONCE Catalunya 2018 per tal de reconèixer i premiar aquelles persones, empreses, ONG, entitats i organismes de l’Administració pública i programes o treballs de mitjans de comunicació que s’hagin compromès més des dels seus diferents àmbits d’actuació per portar a terme una labor solidària coincident amb els valors essencials de la Cultura Institucional del Grup Social ONCE i la filosofia que impregna l’Economia Social i els objectius del Tercer Sector.





Els Premis Solidaris ONCE Catalunya 2018 tenen com a protagonista el 80è aniversari de la institució i la seva evolució social al llarg d’aquestes dècades. Volen conscienciar la societat i donar exemple de les bones pràctiques realitzades per tal que es puguin estendre a tota mena d'organismes públics o privats.





Les candidatures són públiques i obertes, i es poden proposar des d’avui i fins al proper dijous 11 d’octubre a la Secretària del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya (c/ Sepúlveda núm. 1, 6a planta, 08015 de Barcelona) o a l'adreça electrònica ctcatalunya@once.es





Els premiats rebran una obra escultòrica que representa la materialització del logotip de SOLIDARIS, en el transcurs d'un acte públic que tindrà lloc el proper dijous 22 de novembre, a les 19.00 h a l'Auditori ONCE Catalunya.





El jurat dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2018 el formen Enric Botí, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya que actuarà com a president del Jurat; Xavier Grau, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya; Ana Peláez, consellera general de l'ONCE; Manel Eiximeno, director Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona; Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Meritxell Caralt, coordinadora del COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat); Francesc Iglèsies, secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; i representants de mitjans de comunicació. El seu veredicte serà inapel•lable i els premis no podran quedar deserts.