Les comunitats autònomes poden acreditar el personal d'infermeria per prescriure medicaments

El Tribunal Constitucional (TC) ha emès una sentència en la qual declara "inconstitucional i nul·la" la part del text refós de la Llei de Garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris en on s'indica que "el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat l'òrgan competent per acreditar "amb efectes a tot l'Estat als infermers i fisioterapeutes per a les actuacions referides a la recepta mèdica, pública o privada ia l'ordre de dispensació hospitalària.





En una sentència dictada el passat 5 de juliol, el TC estima parcialment el conflicte positiu de competències presentat per la Junta d'Andalusia contra diversos preceptes del Reial Decret 954/2015 i declara que correspon a les comunitats autònomes atorgar l'acreditació dels infermers per prescriure medicaments i productes sanitaris, segons detalla l'alt tribunal en un comunicat.





Al març de 2016, la Junta d'Andalusia va anunciar un recurs de conflicte positiu de competències davant del TC contra el Reial Decret 954/2015, que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels professionals d'infermeria, per considerar que no respectava l'ordre constitucional de distribució de competències que estableix l'article 149.1.16 de la Constitució, enfront del que l'Advocacia de l'Estat va assenyalar que la regulació té el caràcter de normativa bàsica dictada per l'Estat.





Segons la sentència del TC, l'establiment dels títols, de les competències i de la formació exigida per a l'obtenció d'aquesta capacitació professional forma part de la competència estatal bàsica en matèria de sanitat, en la mesura que tals condicions han de ser uniformes i iguals per a tots els professionals a tot el territori espanyol, però adverteix que, no obstant això ...









