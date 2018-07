La NASA descobreix noves 'evidències' de vida a Mart

Torna de nou el debat sobre l'existència de vida a Mart. La NASA ha publicat una imatge de la Mars Reconnaissance Orbiter, llançada en 2005 per buscar evidències d'aigua a la superfície marciana, on s'observen unes estructures geològiques ( 'dunes') que podrien haver albergat formes de vida primitives.





Segons un estudi publicat al 'Journal of Geophysical Research: Planets', aquestes corbes o 'dunes' registren la direcció dels vents predominants al planeta veí, proporcionant possibles pistes sobre el clima del passat.





Igual que a la Terra, les dunes són sediments de sorra que es van acumulant per acció de les ràfegues de vent. La clau està, segons els autors de l'estudi, en què "el fet que el vent era diferent (quan les dunes es van formar) ens diu que les condicions ambientals a Mart no són estàtiques al llarg d'escales de temps, han canviat en els últims dos mil milions d'anys ", una cosa necessària per a elucubrar si va ser possible que el planeta estigués habitat per algun tipus de forma orgànica.





Mentre els científics (i els ufòlegs) donen curs a les seves deduccions, podem gaudir de les belles escenes que la sonda Mars Reconnaissance ens ha donat durant els seus deu anys de missió interplanetària.