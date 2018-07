Dani Pedrosa es retira de la competició al final d'aquesta temporada

El pilot Dani Pedrosa abandonarà la competició al final d'aquesta temporada, l'última cursa se celebra el 18 de novembre a Xest, escenari de la seva última victòria a 2017.





Pel de Castellar del Vallès (Barcelona) es tracta d'una decisió "molt difícil de prendre" a la qual ha arribat perquè ja no viu la competició "com abans" i tot i que tenia ofertes per seguir en MotoGP.





"L'any que ve no estaré competint en el campionat. Això vol dir que acabaré la meva carrera aquesta temporada. És una decisió que he estat pensant durant molt de temps i que és molt difícil de prendre perquè és l'esport que estimo. He tingut diverses ofertes per seguir, però sento que ja no visc la competició com abans ", va explicar Pedrosa en roda de premsa.