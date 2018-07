Penélope Cruz i Antonio Banderas, nominats als Emmy 2018

Fotos de National Geo i de Fox 21.

Penélope Cruz i Antonio Banderas estan entre els nominats als Emmy 2018 que com cada any entrega l'Acadèmia de Televisió dels Estats Units per les seves interpretacions com Donatella Versace i Pablo Picasso.





Banderes està nominat al premi al millor actor protagonista en una minisèrie o pel·lícula per a televisió pel seu paper en la producció de National Geographic Channel Genius: Picasso.





Els rivals del malagueny en la lluita per l'Emmy són Beneddict Cumberbatch (Patrick Melrose), Darren Cris (American Crime Story: Versace), Jesse Plemons (Black Mirror), Jeff Daniels (The Looming Tower) i John Legend (Jesus Christ Superstar Live in Concert).





Per la seva banda, Penélope Cruz ha aconseguit la qual també és la seva primera nominació als Emmy per la seva encarnació de Donatella Versace a 'American Crime Story: L'assassinat de Gianni Versace'.





L'actriu madrilenya opta al premi a millor actriu de repartiment en una minisèrie o pel·lícula per a televisió. Els seus rivals seran la seva companya Judith Light, Adina Porter per American Horror Story: Cult, Merritt Wever per Godless, Letitia Wright per Black Museum de Black Mirror i Sara Bareilles per Jesus.





La gala lliurament dels Emmy 2018 tindrà lloc el proper 17 de setembre al Microsoft Theater de Los Angeles i serà retransmesa en directe per la cadena NBC.