Josep Ginesta declara que el web per reclutar voluntaris per a l'1-O era de llarg recorregut

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha declarat com investigat aquest dijous al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que indaga sobre els preparatius de l'1-O, i ha explicat que el web 'Connecta't al voluntariat' era un projecte de llarg recorregut per connectar a les entitats i a voluntaris.





Segons fonts jurídiques, Ginesta, que només ha respost a les preguntes del seu lletrat, no ha entrat en si aquesta web va servir per reclutar voluntaris l'1-O, malgrat que un informe de la Guàrdia Civil apunta que es van poder abonar més de 60.000 euros per a crear-lo.





Ginesta ha assenyalat en la seva declaració que aquest projecte posava en relació a entitats que buscaven voluntaris i a persones interessades en participar-hi, que va començar el 2014 i es va acabar completament a principis de 2018, tot i que la investigació judicial considera que es va usar aquest aplicatiu per inscriure a voluntaris que van participar l'1-O.





Durant l'operatiu del 20 de setembre de la Guàrdia Civil es va registrar el despatx del secretari, a qui els agents que van actuar van informar de la seva condició de investigat, i aquest dijous davant del jutge ha recordat que mai va ser cessat durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





En aquest departament, van detenir el responsable de Projectes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Conselleria de Treball, i el cap de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions del CTTI, David Franco.





Tots dos han comparegut també com investigats aquest dijous al Jutjat 13, només han declarat als seus defenses, i han reiterat que el projecte de web de voluntariat era un projecte global i que actualment està en funcionament.





Així mateix, han puntualitzat que només són assalariats i que quan va tenir lloc el referèndum ells estaven de vacances.





Un responsable de Tecnologies de la Informació formació (TIC) de la Conselleria d'Exteriors, Xavier Puig, també detingut en l'operatiu del 20-S, ha respost aquest dijous al jutjat només a la seva advocada centrant-se en el registre de catalans a l'estranger .





Aquest registre, segons ell, era només per oferir serveis (targeta sanitària, Carnet Jove, xarxa d'albergs) als catalans que viuen a l'estranger, i també el formaven menors.





De la seva paper concret, ha assegurat que va participar en millorar l'aplicació perquè els inscrits poguessin abonar-se a nous serveis i per fer enquestes de satisfacció, però que ell només feia d'intermediari amb el proveïdor, T-Systems, i no tenia capacitat de pagament ni decisió.





Aquest dijous també ha comparegut al jutjat el director de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias, detingut per la Guàrdia Civil al setembre i que va ser restituït en el càrrec pel nou Govern, que ha explicat que les decisions sobre patrimoni estaven descentralitzades i les prenia cada departament.





Per donar suport als declarants han acudit fins a la Ciutat de la Justícia el diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, i alguns treballadors dels departaments.