El Grup Social ONCE definirà tota l'acció social de l'ONCE, Fundació ONCE i ILUNION

El president de l'ONCE, Miguel Carballeda, ha anunciat la posada en marxa de la denominació Grup Social ONCE per definir tota l'acció social de l'organització, que inclou la tasca d'ONCE, Fundació ONCE i les empreses ILUNION.





L'anunci s'ha produït en el marc de la recepció dels components del Consell General de l'ONCE al Palau de la Zarzuela per part de la Reina Letizia amb motiu del 80 aniversari de l'organització.





Durant la recepció, Carballeda ha traslladat a la monarca els plans de l'organització per al futur, a més de fer un repàs pels 80 anys que l'ONCE porta desenvolupant la seva tasca.





El president de l'entitat també li ha donat les gràcies en nom de les 72.000 persones cegues afiliades a l'ONCE que, amb el seu vot, van donar origen a aquest Consell General.





El president de l'ONCE li ha explicat a la Reina com l'Organització "manté el compromís amb la innovació com a palanca de futur", amb múltiples iniciatives lligades a l'educació, l'ocupació i l'accessibilitat.





Així mateix, li ha traslladat que, just quan es compleixen 80 anys, ONCE ha aconseguit "arribar 70.000 treballadors i treballadores en plantilla -segons va dir el president-tot un somni i també tot un repte".





A la recepció hi han estat presents tots els membres del Consell General de l'ONCE, màxim òrgan de govern, sorgit cada quatre anys dels processos democràtics que constitueixen el model d'organització de l'ONCE.





El president del Grup Social ONCE, va concloure les seves paraules recordant a la Reina que tot el que ha aconseguit l'organització, l'hi deuen a "els ciutadans ia la realitat d'una societat que ha col·laborat amb ONCE".





"Som una ONCE compromesa i solidària, disposada a generar oportunitats de vida per als que més ho necessiten", va assentir Carballeda.