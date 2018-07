Cs exigeix ​​a Sánchez que torni a intervenir els comptes de la Generalitat

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha exigit al president del Govern central, Pedro Sánchez, que torni a controlar les finances de la Generalitat després de la decisió de la justícia alemanya d'extradir l'expresident Carles Puigdemont per malversació.





Arrimadas ha sostingut que la malversació demostra que el govern de Mariano Rajoy va controlar "molt poquet" els comptes catalans.





L'Executiu de Rajoy va intervenir els comptes de la Generalitat en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, però aquesta intervenció va decaure amb el mateix article quan es va formar l'actual Govern.





"Potser al Govern de Sánchez li podria servir aquesta extradició per part d'Alemanya sobre la malversació per adonar-se que l'últim que ha de fer és aixecar el control dels comptes de la Generalitat", ha advertit la portaveu de la formació taronja.





Arrimadas atribueix l'aixecament del control de les finances de l'Administració catalana a "una cessió de Sánchez al separatisme que només s'explica per la seva necessitat de quedar-se a la Moncloa a qualsevol preu", i assegura que no té cap sentit polític ni financer no sotmetre a control els moviments econòmics de la Generalitat.





"COP CONTRA LA DEMOCRÀCIA"





Per a la líder de l'oposició a Catalunya, la decisió de l'extradició de la justícia Alemanya és una bona notícia perquè Puigdemont "va a haver de donar la cara per haver-se gastat milions d'euros en donar un cop contra la democràcia".





A més, "es reafirma que ningú a Europa compra la mentida que aquí hi hagi presos polítics, que siguin perseguits per les seves idees", ha afirmat, i ha demanat respecte per les decisions dels jutges, ja siguin alemanys o espanyols.