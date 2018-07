Suport màxim a Lluís Pasqual

Un centenar d'actors, dramaturgs i personalitats de l'àmbit cultural han signat un manifest de suport al director del Teatre Lliure de Barcelona, Lluís Pasqual, després d'haver treballat o col·laborat amb la seva persona, segons ha informat el teatre aquest dijous en un comunicat.



Després que el col·lectiu Dones i Cultura reclamés aquest dimecres la dimissió del director després de la crítica que va llançar l'actriu Andrea Ros acusant Pasqual d ' "abús de poder", tirania i falta de respecte, 101 persones s'han adherit al document de suport.



Entre els signants, hi figuren les actrius Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Emma Vilarasau, Mercè Sampietro, Carmen Machi, Ana Belén, Marisa Paredes, Vicky Peña, Anna Güell, Amparo Moreno, Andrea Jonasson i Míriam Iscla, a més de la directora, coreògrafa i ballarina Sara Baras.



També hi figura l'artista Frederic Amat, l'escriptor Eduardo Mendoza, els actors Antonio Banderas, Josep Maria Flotats, Eduard Fernández, Jordi Bosch, Oriol Guinart, Jesús Castejón i Juan Echanove, a més de



Igualment, s'han unit directors escènics com Josep Maria Mestres, cantants i músics com Xavi Mestres, Ruth Iniesta i José Manuel Díaz; crítics com Marcos Ordóñez; ajudants de direcció com Leo Castaldi; coreògrafs com Montse Colomé, i productors com Muntsa Inglada i Joan Rimbau, a més de directius de Focus com Jordi González.



Precisament aquest dilluns, el teatre va aclarir que l'actual director seguirà al capdavant de la institució dos anys més, un cop finalitzi el seu segon mandat el mes de juny de 2019, si bé en la presentació de la temporada 2018-2019 es va anunciar que Pasqual havia renovat per quatre anys més.