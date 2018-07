El Síndic de Greuges planteja donar permisos temporals de treball als manters

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha plantejat a les administracions atorgar permisos temporals de treball als manters per regularitzar la seva situació i han acordat abordar el fenomen en una taula permanent que es reunirà cada tres mesos i altres mesures d'impacte.





Així ho ha expressat aquest dijous en una roda de premsa posterior a la quarta reunió interadministrativa sobre el 'top manta', a la qual han assistit la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, el cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquis, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, i la subdelegada del Govern central a Barcelona, Montserrat Garcia.





També han participat representants de la Diputació, l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària de Barcelona, de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), i de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), així com representants de les localitats de Sitges, Castelldefels, Roses i el Vendrell.





Ribó ha plantejat que els permisos temporals de treball siguin coordinats per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies i ha explicat que per la seva posada en marxa és necessari que la Delegació del Govern a Catalunya i el departament ministerial facilitin la viabilitat d'aquest pla.





Una cosa que el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha reclamat al Govern central, a més de criticar la llei d'estrangeria per dificultar la regularització d'aquest col·lectiu i condemnar-los a viure de la criminalitat o de les ajudes públiques.

Ribó ha lamentat que les mesures adoptades fins al moment per combatre el 'top manta' hagin tingut una evolució desigual i que aquest continuï estant present, a més de recordar que el 2016 ja van acordar combatre el fenomen mitjançant una actuació interadministrativa, amb mesures en els punts de trànsit, i polítiques socials per a la integració, formació i orientació dels manters.





En l'última reunió, al març de 2017, el Síndic de Greuges va instar els assistents a coordinar més accions conjuntes en col·laboració amb els sectors econòmics afectats per abordar i impedir la situació del comerç irregular a la via pública i va qualificar les mesures adoptades fins al moment de "encertades però insuficients en la seva aplicació".





UN PLA DE CINC PUNTS





A la reunió d'aquest dijous, el Síndic de Greuges ha plantejat cinc objectius per solucionar el fenomen, que han estat acordats per tots els assistents i es començaran a tractar en la propera reunió, prevista per al 30 de juliol a les 16 hores.





Els punts són la creació d'una taula interadministrativa permanent; un pla d'actuació social, que inclouria els permisos temporals; sancions en matèria de comerç i consum i campanyes informatives; una actuació coordinada de les administracions i assistència als municipis i mesures en matèria policial i de seguretat ciutadana. A més, Ribó ha alertat dels "moments difícils" pel que fa a migracions respecta, en referència a la massiva arribada d'immigrants a la Unió Europea ia la creixent presència de menors no tutelats a Catalunya.