Planeta ven la seu històrica de Diagonal

Venda d'un immoble històric a la zona alta de Barcelona. Planeta ha acordat la compra de la seu de l'editorial al fons americà Blackstone, que ha adquirit l'edifici per 210 milions d'euros.





Segons informa 'Economia Digital', amb el grup editorial Planeta com a inquilí, la rendibilitat de l'operació per al fons inversor no arribarà al 4%. A partir d'ara, Planeta passa de propietari a inquilí.