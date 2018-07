El Govern anuncia una important oferta d'ocupació pública per a la tardor

L'oferta pública destacarà per les places reservades a docents.





El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest dijous que el Govern aprovarà una oferta d'ocupació pública de prop de 30.000 places a la tardor.





En la seva primera comissió al Parlament per explicar els eixos del seu departament, Puigneró ha detallat que aquesta convocatòria es desglossarà en 4.323 funcionaris d'administració i tècnics; 685, laborals; 15.658, docents, i 9.307, estatutaris de l'Institut Català de Salut (ICS).





Puigneró ha ressaltat que durant aquesta legislatura el departament aspira així a incrementar la plantilla de l'administració pública, així com a estabilitzar-la i consolidar-la per reduir la temporalitat, i ha explicat que en les convocatòries de noves places es valorarà la capacitat digital dels examinats, requisit que s'ha d'acabar de tancar amb sindicats i patronals.

Sobre el retorn de les pagues als funcionaris de 2013 i 2014, ha reiterat el seu compromís en què es retornin, però ha assenyalat que hi ha "petits impediments" per a això -les regles de dèficit i de despesa, que ha apuntat que depenen de l'Administració central-.





Sobre els increments salarials previstos a nivell estatal per als funcionaris aquest 2018, ha dit que la seva aplicació a Catalunya s'acabarà de decidir al setembre.





Aquesta aposta s'emmarca en un dels cinc eixos que Puigneró ha plantejat per a la legislatura, en què pretén "avançar cap a una administració innovadora i digital", i ha sostingut que aquesta ha de garantir l'eficiència, la transparència i la seguretat.





"L'administració del segle XXI serà digital o no ho serà", ha expressat el conseller i ha exposat que per aconseguir-ho s'impulsarà una reordenació de la jornada laboral dels funcionaris i dels seus espais de treball, amb iniciatives com establir espais de cotreball i el teletreball, entre altres mesures.





DONAR PODER ALS CIUTADANS





Puigneró ha defensat també que la Conselleria promourà el "empoderament digital" dels ciutadans, com ha sostingut que va passar durant la celebració del referèndum de l'1 d'octubre al principi de la seva compareixença.





"L'1 d'octubre els catalans vam sortir al carrer amb la ferma voluntat de votar. No ens va parar la ni pluja, ni les porres ni els ciberatacs. La gent es va sentir apoderada també des del punt de vista digital", ha il·lustrat el conseller .





"El procés cap a l'1 d'octubre va ser una acció política de milions de persones que va passar per sobre de l'oposició judicial i policial d'un Estat i que s'ha d'estudiar en un futur com el primer gran experiment d'innovació social digital al món ", ha reflexionat.





TERRITORI CONNECTAT I COHESIONAT





Un altre dels eixos d'acció del departament serà el de consolidar un "territori cohesionat amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents", de manera que Puigneró ha assegurat el compromís del Govern d'acabar el desplegament d'una xarxa pública de banda ampla amb el programa de Xarxa Oberta, que ha insistit que és un projecte públic.





Ha detallat que les comarques que falten per cobrir són les més perifèriques i que es necessitaran 40 milions d'euros en els pròxims dos anys per acabar de connectar-les.





"No es pot garantir un desenvolupament social i econòmic sense accés a uns serveis de telecomunicacions de qualitat", ha raonat i ha afegit que la Conselleria també vol consolidar la cobertura 3G, 4G i 5G.





En aquest sentit, Puigneró ha assegurat el compromís de convertir l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Catalunya en un "laboratori obert de 5G" i de potenciar la capitalitat del mòbil a través de diverses iniciatives de la fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital ), així com continuar impulsant fires com el Mobile World Congress (MWC) o l'Smart City Expo.