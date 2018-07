Detenen un clan familiar que feia servir a discapacitats per aconseguir crèdits

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis membres d'un clan familiar que presumptament captava persones discapacitades, ancianes o en risc d'exclusió social per utilitzar-los per demanar crèdits i compres finançades amb documentació falsificada.





La policia catalana ha explicat que els detinguts, cinc dones i un home, captaven aquestes persones principalment en menjadors socials i els obligaven a fer la neteja de casa seva, els maltractaven i només els donaven un entrepà al dia.





La investigació va arrencar al novembre de 2017 i va concloure amb la detenció dels sis presumptes explotadors en una operació el dimarts 10 de juliol, quan es van fer dos registres domiciliaris a Badalona i Sabadell (Barcelona).





En l'operació van alliberar a una dona discapacitada que va denunciar maltractament físic i fins i tot un intent d'abús sexual per part de l'home del clan, i també es van descobrir dues víctimes gràcies a la documentació intervinguda.





Els arrestats, d'entre 19 i 54 anys, van passar a disposició judicial el 12 de juliol, i el jutge va acordar l'ingrés a la presó per a un dels integrants, mentre que un altre ja havia ingressat a la presó durant la investigació per causes penals anteriors, i la resta va quedar en llibertat amb càrrecs.





La dona rescatada ha estat acollida per un servei barceloní per tractar a les víctimes de tràfic d'éssers humans. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.