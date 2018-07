Implacables contra les mentides i l'odi

Si el president del Govern hagués dimitit moments abans que es comencés a votar la moció de censura contra ell, el càrrec hauria seguit en mans del PP o hauríem anat a eleccions. Però Rajoy va preferir facilitar Sánchez seu somni de presidir el Govern, i només després de rebre la censura va decidir retirar-se a Santa Pola com a registrador de la propietat. Ara, podemites i independentistes centren els seus atacs al Rei. I reiteren el seu mantra acusatori que va recolzar la repressió de l'1 d'octubre. Tot és un muntatge, i ells ho saben. Molts dels que no som monàrquics sabem que de cap manera volem una 'república tirànica' com ens esperaria de prosperar els seus plans. Sense anar més lluny, assabentem-nos del contingut de la llei de transitorietat jurídica que de mala manera va aprovar el Parlament el 7 de setembre, jornada en què els nostres separatistes van substituir un ordre legal democràtic per mitjans il·legals, i es van fer colpistes.





En un dels seus magnífics articles a 'El País', el titulat 'L'àrbitre sense reglament', Álex Grijelmo ha raonat de manera impecable sobre el discurs del Rei, televisat el 3 d'octubre.





En efecte, l'escriptor burgalès -doctor en Periodisme- afirma de manera irrefutable que "qui repassi les 661 paraules de Felip VI no trobarà en elles cap suport a les innecessàries, estúpides i violentes accions de la policia en aquella data. Es pot al·legar que no les va condemnar, i es dirà una veritat. Però si es critica que les va donar suport, es dirà una mentida ". Això no només és contundent, és capital.





Malgrat aquesta prova incontrovertible, hi ha plomins i veuetes que -incontinents en la mentida i difamació- segueixen en la seva contínua labor de tergiversar, per enganyar la ciutadania i atiar el màxim odi possible al seu voltant. Aquests atacs es dirigeixen avui al Rei per no dirigir-explícitament -de moment- a Espanya.





Grijelmo destaca amb raó que quan es diu que el Rei no va actuar com a àrbitre (és a dir, donés la raó a uns i se la tragués a altres segons el seu lleial saber i entendre) s'oculta que no hi ha àrbitre sense reglament. Els que es van saltar amb magnificència la Constitució i l'Estatut, van menysprear absolutament la majoria dels vots dels ciutadans de Catalunya. Com es pot exigir que un àrbitre sigui arbitrari, és a dir, aliè a la llei ia la raó?